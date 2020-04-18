"كورونا" يقتل كبير موظفي الرئيس النيجيري بعد عودته من ألمانيا

ليصبح أبرز ضحية لـ"كوفيد 19" في أكبر دولة بعدد السكان بأفريقيا

أعلنت الرئاسة النيجيرية وفاة "أبا كياري" كبير الموظفين في مكتب الرئيس النيجيري محمد بوخاري، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، ليصبح أبرز ضحية لـ"كوفيد 19" في أكبر اقتصاد في أفريقيا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئاسة النيجيرية، السبت، قولها في بيان: إن إصابة كياري بفيروس كورونا تأكّدت بعد عودته من رحلة إلى ألمانيا.



وحسب "رويترز": كان بوخاري قد اختار كياري كبيرًا لموظفيه في أغسطس 2015، وتم تجديد تعيينه بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية، وشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي السابق للمصرف المتحد لأفريقيا.



يُذكر أن الرئيس بخاري أصدر عفوًا عن 2600 سجين في أنحاء البلاد بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد، وشمل العفو سجناء تفوق أعمارهم الستين، وآخرين لديهم مشكلات صحية، ومن بقي على الأحكام الصادرة ضدهم أقل من 6 أشهر.



وسجلت نيجيريا أكبر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السكان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 مليون نسمة، أول حالة إصابة بالمرض في أواخر فبراير، ولديها 276 حالة إصابة مؤكدة، و6 وفيات.



وكان مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، قد قال الجمعة، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "أعتقد أن الدول الأفريقية يمكنها تحقيق أكثر مما قد يتوقّعه الناس في الخارج"، مضيفًا: "لا نعتقد أن المرض تخطَّى القدرة على احتوائه".