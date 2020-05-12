السعودية تسجل أعلى رقم تعافٍ في يوم واحد من فيروس كورونا

لأول مرة حالات الشفاء تتجاوز الإصابات

سجلت السعودية اليوم أعلى رقم من حالات التعافي من فيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 2520 حالة تعافٍ.
ووفقاً الأرقام المعلنة اليوم، تجاوز ولأول مرة عدد حالات التعافي اليومي، عدد حالات الإصابة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 1911 اصابة.

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12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 04:00 PM

لأول مرة حالات الشفاء تتجاوز الإصابات

السعودية تسجل أعلى رقم تعافٍ في يوم واحد من فيروس كورونا

عبدالله البرقاوي

الرياض

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سجلت السعودية اليوم أعلى رقم من حالات التعافي من فيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 2520 حالة تعافٍ.
ووفقاً الأرقام المعلنة اليوم، تجاوز ولأول مرة عدد حالات التعافي اليومي، عدد حالات الإصابة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 1911 اصابة.

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