شاهد .. "سلوى العمران" لضيوف الملك: لا نريد إلا راحتكم.. والحجاج: المرأة السعودية قادرة على استيعاب الحضارات

خلال لقائها بهم بالمدينة المنورة للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة لهم

لفتت مديرة التواصل الداخلي في وزارة الصحة، سلوى العمران، أنظار ضيوف برنامج الملك سلمان للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال جولة رسمية لها على مقر وجودهم بالمدينة المنورة للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة لهم, حيث قالت: "نحن لا نريد إلا راحتكم".

واستحسن مقولتها عدد من الضيوف الحاضرين والذين بدورهم عبروا عن سعادتهم قائلين إن المرأة السعودية قادرة على استيعاب الحضارات، مضيفين أن الوازع الديني لديها هو الذي يدفعها إلى الشمولية والعمومية، والمشاركة في بناء المجتمع، مشيدين بالمنجزات التي قدمتها المرأة السعودية في مختلف المحافل.

وأكدت سلوى العمران خلال لقائها بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة أن "الجميع في المملكة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج، وهذا هدف سامٍ، ونحن لا نريد إلا راحتكم والأجر من الله -عز وجل-".

وتقدم وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الصحة برامج تثقيفية في الصحة العامة لضيوف البرنامج ضمن برامجها المتنوعة المقدمة للمستضافين خلال وجودهم بالمدينة المنورة.