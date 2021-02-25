بعد مطالبته بالاستقالة.. رئيس وزراء أرمينيا يتهم الجيش بـ"محاولة الانقلاب"

أقالَ رئيسَ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ودعا أنصاره إلى التجمع ومناصرته

اعتبر رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الخميس، إعلانًا للقوات المسلحة يطالبه بالاستقالة؛ بأنه "يصل إلى حد محاولة انقلاب عسكري".

وأقالَ نيكول باشينيان رئيسَ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ودعا أنصاره إلى التجمع وسط العاصمة يريفان؛ رفضًا لـ"محاولة الانقلاب".

وبحسب "رويترز" في نوفمبر الماضي، قال جهاز الأمن الوطني في أرمينيا إنه تم إحباط محاولة اغتيال استهدفت باشينيان، والاستيلاء على السلطة من جانب مجموعة من المسؤولين السابقين.

وتعرّض رئيس وزراء أرمينيا لضغوط مع تظاهر آلاف المحتجين للمطالبة باستقالته؛ بسبب توقيعه اتفاقًا لوقف إطلاق النار ضَمِنَ لأذربيجان الحفاظ على المكاسب الميدانية، التي حقّقتها في إقليم ناغورني كاراباخ، بعد معارك استمرت 6 أسابيع.

وقال جهاز الأمن الوطني حينها: إنه تم اعتقال رئيسه السابق آرتور فانيتسيان والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري فاهرامبا غداساريان، والمحارب السابق آشوت ميناساريان.

وتابع في بيان: "المشتبه بهم كانوا يعتزمون اغتصاب السلطة بطريقة غير مشروعة؛ من خلال اغتيال رئيس الوزراء، وكان هناك بالفعل مرشحون محتملون يجري بحثُ تنصيبهم مكانه".