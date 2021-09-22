"الصحة": تسجيل 54 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 61 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546735 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 61 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535711 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8679 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2345 والحالات الحرجة 303 حالة.