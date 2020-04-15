عزل وإغلاق ومنع التجول بعشوائيات مكة يسجل انخفاضًا واضحًا بالإصابات

إشادة بدور الجهات الأمنية ودعم الحرس الوطني

شهدت مكة المكرمة انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات بكورونا، والتي وصلت إلى 40 حالة سجلت اليوم بأكثر من 60% عن يوم أمس.



وفي هذا الإطار نوه عدد من أهالي العاصمة المقدسة إلى الدور الإيجابي الذي اتخذته الجهات الأمنية في أحياء العاصمة المقدسة العشوائية، وشددت قبضتها على منع التجول في الأحياء المعزولة؛ ومنها النكاسة.



بدورها طوّقت قوات الحرس الوطني أحياء العاصمة المقدسة العشوائية المعزولة، ومنعت التجول والخروج من الأحياء التي تم عزلها ومنع الدخول والخروج منها حتى إشعار آخر.



ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا؛ أن انتشار الفيروس سجل خارج إسكان العمال والعشوائية بنسبة 25.