من #لائحة_الوظائف_التعليمية.. حقيقة توقف الراتب عند 16,510 ألفاً

الوزارة: مكافأة شهرية مقطوعة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي

قالت وزارة التعليم اليوم إن المعلمين سيستمرون في سلم المعلم الممارس إلى أن تصل رواتبهم إلى 21,250 ألف ريال أو يترقون إلى الرتبتين التاليتين براتب أعلى ولا صحة لتوقف الراتب عند 16,510 ألفاً أو العودة له عند التقاعد.

وأضافت في تغريدات متتالية نشرتها الخميس عبر حسابها في "تويتر": في #لائحة_الوظائف_التعليمية زيادة العلاوة السنوية حتى تصل إلى 540 ريالاً في رتبة معلم ممارس، بينما تصل إلى 640 ريالاً في رتبة المعلم الخبير في #لائحة_الوظائف_التعليمية.

وتابعت: عند التسكين على #لائحة_الوظائف_التعليمية يعطى جميع المعلمين الحاليين فرصة لمدة 4 سنوات يمنحون خلالها 4 محاولات لاختبار الرخصة المهنية، وتستمر خلالها علاوتهم السنوية، وهناك 150 ألف معلم تجاوزوا الاختبار.

وقالت الوزارة: مكافأة نهاية الخدمة في #لائحة_الوظائف_التعليمية أعلى من اللائحة السابقة، وتخصيص مكافأة شهرية مقطوعة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي.