الأخضر الشاب يرفع وتيرة الاستعدادات لآسيا.. بتمرين تكتيكي

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم مراناً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، طبقوا خلالها تمارين على الاستحواذ، تلاه مران على الكرات الثابتة، لتختتم الحصة التدريبية بمران تكتيكي للكرات الهجومية والتحولات.



