بعد التوتر مع إيران.."ترامب": سنرسل 1500 جندي إضافي إلى المنطقة

الانتشار سيتضمن عددًا صغيرًا نسبيًا من القوات

متابعات: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيرسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط أغلبها في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران، مضيفًا بأن الانتشار سيتضمن عددًا صغيرًا نسبيًا من القوات.

وفي هذا الإطار قال مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما لوكالة رويترز اليوم إن القوات ستساهم في تعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة وستشمل مهندسين.