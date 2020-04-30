تطورات كورونا من المغرب ولبنان إلى ماليزيا وباكستان

إسلام أباد تخضع لحظر تم تمديده ليستمر حتى 9 مايو المقبل

أعلن المغرب، اليوم، عن تسجيل 38 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4359 فيما سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في لبنان حتى الآن وصل إلى 725 إصابة.

وأعلنت ماليزيا، اليوم، عن تسجيل حالتيْ وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6002 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة في باكستان تسجيل 874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت الوزارة، حسبما نقلته شبكة "سي إن إن" اليوم الخميس: إنه بتسجيل هذه الحالات يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في باكستان إلى 15759 حالة، بالإضافة إلى 346 حالة وفاة.

وتخضع باكستان حاليًا لحظر تم تمديده في نهاية الأسبوع الماضي؛ ليستمر حتى 9 مايو المقبل.