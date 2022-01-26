"أيتام جدة" تؤهل أبناءها للاستقلال المالي

بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز

وقعت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تعاون مع كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، بجامعة الملك عبد العزيز.

يأتي ذلك، لتنفيذ مبادرة "نهر" التي تهدف إلى تأهيل الأيتام نحو الاستقلال المالي من خلال التخصصات والمهارات التقنية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، د.م.محمد عبد الرحيم ناقرو، إن التعاون لخدمة الأيتام ليس مستغرباً من جامعة الملك عبدالعزيز وعماداتها وكلياتها، ولا يدخرون جهداً في خدمة الأيتام من خلال التعليم والتدريب والتأهيل.

وأضاف أن المبادرة يشارك فيها 60 يتيماً وتمتد خمسة أسابيع، وتسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء الطاقات وتنمية القدرات البشرية الوطنية.

وتابع: يتم تدريب الأيتام على تصاميم الجرافيكس وتصميم الحقائب التدريبية على البوربوينت وبرامج إدخال البيانات "إكسل وورد" والبرمجة وإنشاء المتاجر الإلكترونية.

كما يتم تأهيلهم لآليات التعامل مع منصات العمل الحر وكيفية الاستفادة منها.