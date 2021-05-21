بلجيكا تسجل 26 حالة وفاة و3192 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 26 حالة وفاة بالإضافة إلى 3192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 24794 حالة وفاة و1041706 إصابات بالفيروس التاجي.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

0

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442 02:25 PM

بلجيكا تسجل 26 حالة وفاة و3192 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 57

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 26 حالة وفاة بالإضافة إلى 3192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 24794 حالة وفاة و1041706 إصابات بالفيروس التاجي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021