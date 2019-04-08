مهرجان الربيع الثالث يُكرّم "سبق" نظير تغطيتها الفعاليات

ساهمت في إنجاحه البلدية بتوفير البنية التحتية

كرّم مهرجان الربيع الثالث، الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والأهلي والذين ساهموا في إنجاح المهرجان الذي أقيم مؤخراً في عنيزة، ويهدف لنشر ثقافة التشجير والاهتمام بالأزهار وهي أحد ركائز رؤية السعودية والتي تسعى من خلالها لتوسيع الرقعة الخضراء والتخفيف من عوامل التصحر.

ونجح المهرجان في ترسيخ هذه الأفكار في أذهان الضيوف وعرّف بالشجرة كصديقة للبيئة وساهمت بلدية عنيزة بتوفير البنية التحتية واستزرعت عشرات الأشكال من الأزهار التي أعطت المهرجان بريقاً مختلفاً لفت الأنظار، فاستحقت البلدية التكريم على جهودها وتسلم درع التكريم رئيسها المهندس خلف حمدان العتيبي، من قبل محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم.

كما تم تكريم صحيفة "سبق" لإبرازها الحدث وتناوله عبر تقارير مصورة وتسلم التكريم الزميل بدر العتيبي.