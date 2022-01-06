أمانة عسير توقّع مذكرة تفاهم مع إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة

انطلاقًا من حرصهما على تسهيل الإجراءات واستشعارًا للدور التكاملي بينهما

وقّعت، صباح أمس الأربعاء، أمانة منطقة عسير، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، مذكرة تفاهم، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، وذلك بمقر الأمانة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير أن المذكرة تأتي انطلاقًا من حرص الإدارتين على تسهيل الإجراءات، واستشعارًا للدور التكاملي بينهما في تحقيق رؤى وتطلعات قيادة المملكة العربية السعودية والنمو بالوطن والمواطن، ولتفعيل سبل التعاون والتواصل واستثمار عامل الوقت لإنجاز ما يمكن إنجازه لخدمة أبناء وبنات المنطقة.

وأضاف أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب والتوظيف وتبادل الخبرات، وتحقيق المنافع المشتركة، بالإضافة لإتاحة الفرصة لمتدربي ومتدربات التدريب التقني بتطبيق التدريب التعاوني لدى الأمانة والبلديات التابعة لها، والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وفق لوائح وأنظمة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر لدى التدريب التقني بالمنطقة في التخصصات التي تهم الأمانة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون في دراسة التخصصات والبرامج التي يتطلبها القطاع البلدي وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك، والتعاون بين الطرفين لنشر ثقافة الجودة والإتقان والتميز المؤسسي، ونشر ثقافة الأعمال التطوعية، والحفاظ على البيئة والصحة المجتمعية وفق الإمكانيات المتاحة.