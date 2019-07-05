كادر صحي سعودي ينقذ طفلًا على رحلة "الرياض- رفحاء"

مؤلف من "ممرضة وطبيب طوارئ وصيدلي إكلينيكي"

ساهمت ممرضة وطبيب طوارئ وصيدلي إكلينيكي (سعوديون) في إنقاذ حياة طفل على متن طائرة الخطوط السعودية أول أمس الأربعاء.

وقالت مصادر لـ"سبق": الملاحون على رحلة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى رفحاء، أعلنوا عن وجود طفل يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتشنجات، وطلبو من المسافرين تقديم المساعدة الطبية له.

وأضافت: فور الإعلان عن الحالة، بدأ ثلاثة من الكادر الصحي ضمن ركاب الطائرة، وهم ممرضة العناية المركزة بمدينة الملك فهد الطبية شيخة هليل الشمري، وطبيب الطوارئ بإدارة الطوارئ والأزمات بمستشفى رفحاء المركزي علي عوض الشمري، والصيدلي الإكلينيكي بمستشفى رفحاء المركزي أحمد حماد الشمري، بمباشرة الحالة.

وأردفت المصادر: قام الكادر الطبي بتقييم الحالة أولًا، وتقديم العلاج اللازم للطفل، ووُضعت له الكمادات الباردة؛ حتى انخفضت حرارته وعادت لمستواها الطبيعي، وتابع الكادر الطبي حالة الطفل لحين هبوط الطائرة في مدرج مطار رفحاء.