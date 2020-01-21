"صحة عسير" تنقذ حياة 1823 مريضاً خلال 10 أشهر عبر برنامج "إحالتي"

خلال الفترة من ١-١ وحتى ٣١-١٠ من ٢٠١٩م

أسهمت الفِرق الطبية بمستشفيات صحة عسير في إنقاذ حياة 1823 مريضًا، وذلك خلال الفترة من ١-١ وحتى ٣١-١٠ من العام المنصرم ٢٠١٩م .

وأوضحت صحة عسير أن إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة، تابعت إحالة حالات إنقاذ الحياة عن طريق برنامج (إحالتي)؛ حيث بلغ عدد الحالات الطارئة التي تم التعامل معها عبر البرنامج 7838 حالة، وتم تنويم 3630 حالة، كما تم متابعة إحالة 17234 حالة على عيادات خارجية، وبلغ عدد الحالات التي عُرضت على اللجنة الإسعافية 2641 حالة.