"هوك": عدم تجديد حظر السلاح على إيران يقوض السلم والأمن بالمنطقة

شدد على أن الرفع يفاقم الصراعات في سورية وغيرها

حذر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم (الأحد)، من أن السماح بانقضاء مدة حظر الأسلحة على إيران سيقوض بشكل خطير السلم والأمن في الشرق الأوسط.

ولفت "هوك" إلى أهمية عدم اعتقاد أي طرف بأنه ينبغي لإيران امتلاك القدرة على بيع وشراء الأسلحة التقليدية؛ وفقاً لـ"رويترز".

وجدد المبعوث اتهامه بالاستمرار في انتهاك حظر الأسلحة.

وشدد على أن الصراعات في سورية وأماكن أخرى ستتفاقم إذا رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران.