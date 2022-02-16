استهدف البطاقات البنكية لكبار السن بحيلة المساعدة.. الجاني في قبضة شرطة مكة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطن، ارتكب حوادث جنائية، تمثلت في انتحال صفة رجل أمن شركة حراسات أمنية وادعاء تقديم المساعدة لكبار السن للحصول على الرقم السري وتبديل بطاقاتهم البنكية بأخرى لا تعمل في مواقع مختلفة بمحافظة جدة.
وقال المتحدث: تمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.الجهات الأمنية النيابة العامة شرطة منطقة مكة المكرمة
المتحدث باسم الشرطة: اُتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطن، ارتكب حوادث جنائية، تمثلت في انتحال صفة رجل أمن شركة حراسات أمنية وادعاء تقديم المساعدة لكبار السن للحصول على الرقم السري وتبديل بطاقاتهم البنكية بأخرى لا تعمل في مواقع مختلفة بمحافظة جدة.
وقال المتحدث: تمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.