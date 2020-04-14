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لمقيم مصري.. التحفُّظ على عدة أشخاص مُخالطين له

حائل تشهد ثاني إصابة بكورونا.. وهذه تفاصيلها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" بمنطقة حائل؛ حيث تم رصد الحالة بأحد المستشفيات الخاصة.



وعلمت "سبق" أن الحالة المسجلة هي لمقيم مُسنّ من الجنسية المصرية، قادم من المدينة المنورة قبل نحوٍ أسبوعين.



وأشارت أنباء إلى أن المُصاب وصل من المدينة، وظهرت عليه أعراض الإنفلونزا العادية، فاكتفى بوصفات من الصيدلية دون مراجعة المستشفى، وبشعوره بضيق في التنفس وألم في الصدر والأنف والتهاب الحلق؛ راجع مستشفى خاص، الذي لاحظ أعراض الفيروس على المريض، فقام الطاقم الطبي فورًا بأخذ عينة من داخل تجويف الأنف، وتم إرسالها لمختبر في الرياض، والذي أثبت إيجابية الحالة.



وعلمت "سبق" أنه تم التحفظ على عدة أشخاص مُخالطين للمُصاب، وتم حجرهم بسكنهم الخاص، وتولى فريق طبي متابعة العلامات الحيوية لهم، فيما يجري حالياً وضع شبكة تتبع لجميع من خالطهم المُصاب بحائل خلال الأسبوعين الماضيين.