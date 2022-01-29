"فيربير" يتوج بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022 في العلا

في ختام منافسات البطولة وبمشاركة 200 فارس وفارسة من 30 دولة

توّج الأمير عبدالله بن فهد، اليوم السبت، الفارس الأوروغواياني فيديريكو فيربير بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022 بعد حصوله على المركز الأول وسط حشد من الجماهير التي حضرت وتفاعلت مع مجريات البطولة واستمتعت بالمنافسة المحتدة بين الفرسان والفارسات. فيما حلّ بالمركز الثاني مواطنه الفارس "أندريس ريفيرو"، وجاء خلفهم في المركز الثالث الفارسة الفرنسية "مارغو شازيل".

واختتمت منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل الذي تحتضنه محافظة العلا ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم شتاء طنطورة بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بإشراف الاتحاد السعودي للفروسية والاتحاد الدولي للفروسية. حيث شارك نخبة فرسان القدرة والتحمل من مختلف دول العالم في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية وتحمل تصنيف نجمتين.

من جانبه أبدى الأمير عبدالله بن فهد – رئيس الاتحاد السعودي للفروسية – سعادته بنجاح هذه النسخة من البطولة قائلاً: "بداية أتوجه بالشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام ودعم لقطاع الرياضة ككل وقطاع رياضة الفروسية بالتحديد وبمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وأُبارك للفارس "فيديريكو فيربير" على الفوز بالمركز الأول، وأشكر الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد الدولي للفروسية لعملهم الدؤوب الذي ساهم في نجاح هذه البطولة. ونأمل بأن الفرسان والفارسات وخيولهم وطاقمهم قد استمتعوا برحلتهم وتجاربهم خلال هذا الأسبوع في العُلا ونتطلع لاستضافتهم في النسخ القادمة من البطولة".

وقال فيليب جونز – رئيس إدارة الوجهة السياحية ومسؤول التسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "أتمنى أن يكون كل متسابقي اليوم قد عاشوا تجربة خاصة ولا تنسى في العلا ولمسوا إمكانيات المنطقة في منافسة أفضل بطولات القدرة والتحمل في العالم. لقد كانت تجربة فريدة من نوعها وقدمت كل الظروف المثالية للرياضة والفرسان. من الملهم رؤية نخبة من الفرسان من 30 دولة مختلفة يتنافسون هنا في العلا، خاصةً مع دول ليست بالقريبة مثل أوروغواي وفرنسا والهند والتي تمتد عبر ثلاث قارات. نحن واثقون أن المزيد من الفرسان والأبطال سيسعون للمشاركة في المستقبل بعد التنظيم الناجح للنسخة الثالثة من كأس الفرسان. ونتطلع لاستضافة بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء في الشهر المقبل".

تجدر الإشارة إلى أن مجموع جوائز البطولة يبلغ 15 مليون ريال سعودي (4.2 مليون دولار أميركي) من الجوائزِ النقدية وَالعينية التي تُعد من أغلى بطولات القدرة والتحمل في العالم.

وغطت البطولة مسافة 120 كلم على مدى أَربع مراحل، امتدت عبر صحراء وجبال العُلا. وشهدت البطولة هذا العام مشاركة مجموعة من أَفضل الفرسان من حول العالم يصل عددهم إِلى 200 فارس وفارسة من أكثر من 30 دولة.

ومع ختام منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022، تستعد محافظة العلا يوم 11 فبراير المقبل، وعلى مدار يومين لاستضافة بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء والتي تعتبر بطولة البولو الوحيدة في العالم التي تقام في الصحراء، والتي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو، وذلك أيضاً ضمن فعاليات الموسم الثالث من موسم شتاء طنطورة.