"نجناج" عرض دراماتيكي يحكي جلبة الأسواق الشعبية في الدولة السعودية قبل 3 قرون

في مدن المملكة.. ابتداءً من 22 إلى 24 فبراير الجاري

تحتضن مدن المملكة ابتداءً من 22 إلى 24 فبراير الجاري، أكبر عرض شعبي ثقافي تحاكي أركانُه كفاح الإنسان منذ تأسيس الدولة السعودية وما وصلت إليه من تطور عبر تاريخها المضيء الحافل بالإنجازات؛ حيث يضم عرضًا واقعيًّا لطبيعة مكونات الأسواق الشعبية في أنحاء المملكة.

وقد كانت الدرعية في عصر الدولة السعودية، نقطة التقاء لقوافل الحج والتجارة القادمة من خارج الجزيرة العربية؛ خاصة خلال رحلة الحج؛ ناهيك عن أن الجزيرة العربية قد عُرفت منذ عصر ما قبل الإسلام بأسواق مختلفة تتفاوت من حيث الشهرة والذيوع ومن حيث عدد المرتادين الذين يفدون إليها.

ويتضمن عرض هذه الأسواق محاكاة لحركة الأسواق التجارية المعروفة في أنحاء المملكة؛ لا سيما "النجناج" المعبر عن أصوات الباعة والمشترين؛ في صورة تاريخية أقرب للواقع الدراماتيكي لماضي هذه الأسواق من بيع وشراء للمأكولات الشعبية والأزياء والملبوسات والحلي والأواني التي كانت تُستخدم في ذلك الوقت، ولا تزال مسمياتها أو أشكالها حاضرة إلى وقتنا الحالي.

وقُسّمت فعالية "نجناج" إلى خمس مناطق (الوسطى، الشرقية، الشمالية، الغربية، الجنوبية)، ولكل منطقة بوابة تضم معرضًا فنيًّا مُصغرًا، عبارة عن صور قديمة من كل منطقة بما تحمله من تراث قديم يعبّر عن تاريخها خلال الدولة السعودية، وسيكون في كل منطقة ممثلون ورواة يروون قصصًا واقعية حدثت خلال فترة التأسيس.

وسيتمكن الزائر في كل منطقة من حضور فعاليات مصاحبة لـ"النجناج" مع أسرته؛ حيث سيقام معرض فني وندوات ثقافية تاريخية، ومعرض آخر مختص بالقهوة السعودية، وعروض للألعاب النارية والهوليوجرام، مع مجموعة من البرامج الحديثة التي تلبي أذواق الجميع بمختلف أعمارهم.

وأتيح الدخول إلى هذه الفعاليات من خلال التسجيل عبر الرابط: https://events.foundingday.sa/sa-ar.