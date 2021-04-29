وزير خارجية إيران: نرحّب بتصريحات ولي العهد السعودي حول العلاقات مع طهران

أكد أن بإمكان البلدين اعتماد الحوار البنّاء وتجاوز الخلافات

رحّب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، بتصريحات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حول العلاقات مع طهران؛ مشيرًا إلى أن التعاون السعودي والإيراني مهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأكد ‏وزير خارجية إيران، أنه بإمكان الرياض وطهران اعتماد الحوار البنّاء وتجاوز الخلافات.