منشآت" تختتم "مبادرة الإعلام الريادي" لبناء جيل إعلامي داعم

بحضور "السبهان".. ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين ورواد الأعمال

عقدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، الأول، اللقاء الختامي لمبادرة الإعلام الريادي في مركز دعم المنشآت بالرياض، تحت عنوان "مساهمة الإعلام في نشر ثقافة ريادة الأعمال"؛ وذلك بحضور نائب محافظ "منشآت" للتواصل سعود السبهان، ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين ورواد الأعمال؛ بهدف تمكين الإعلام من المفاهيم الداعمة وكل ما يتعلق بالقطاع الريادي وسبل نشره في المجتمع.

وناقشَ اللقاءُ ثلاثة محاور أساسية، تناولت عددًا من القضايا المهمة، التي تضمنت دور المؤثرين في نشر المحتوى المعرفي لريادة الأعمال، والإسهام في تعزيز الصورة الذهنية للبيئة الريادية في المملكة، والترويج لثقافة ريادة الأعمال وارتباطها بالنمو الاقتصادي الوطني في ظل الدعم الحكومي اللا محدود لتنمية القطاع الريادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ونظمت "منشآت" ضمن مبادرة الإعلام الريادي سلسلة من البرامج التدريبية بعدة مناطق في المملكة، التي جاءت تحت عناوين مختلفة منها: صحافة ريادة الأعمال، وريادة الأعمال في وسائل التواصل الاجتماعي، وصناعة الإعلام الريادي، وصناعة التقارير المرئية والسمعية.

وتأتي مبادرة الإعلام الريادي التي أطلقتها "منشآت"؛ بهدف بناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، وبناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم.