"عجلان" و"مغامرات الصحراء" يكونان إدارة وجهات سياحية كاملة الخدمات

لتقديم تجربة فريدة وزيادة جودة السياحة وخلق فرص عمل للسعوديين بالقطاع

وقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، وشركة مغامرات الصحراء للسياحة (Desert Adventures)؛ شراكة إنشاء شركة إدارة وجهات سياحية كاملة الخدمات في المملكة العربية السعودية.

وتهدف الشراكة بين إحدى الشركات العائلية الرائدة في المملكة وأخصائي إدارة الوجهات السياحية في دبي، إلى تأسيس شركة رائدة في السوق السعودي لتقديم تجربة فريدة لزوار المملكة، وزيادة جودة السياحة، وخلق فرص العمل للسعوديين في هذا القطاع المتجدد.

وأوضح راعي السياحة والضيافة في مجموعة عجلان وإخوانه القابضة فهد بن سعد العجلان، من خلال حفل التوقيع الافتراضي؛ أن عجلان وإخوانه تلتزم بالمساعدة في تحقيق رؤية 2030 وزيادة ازدهار المملكة. ومن خلال هذه الشراكة لن نصبح فقط رائدين في السوق في هذا القطاع، بل سنخلق فرص عمل جديدة وندعم الارتقاء بالمملكة كوجهة سياحية رئيسية".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة " مغامرات الصحراء للسياحة " بيتر باييت: "نحن متحمسون للدخول في هذه الشراكة في المملكة العربية السعودية. ونحن نعتقد أن الجمع بين قوة عجلان وإخوانه والخبرة السياحية لمغامرات الصحراء للسياحة سيؤدي إلى مشروع ناجح للغاية مع عرض سياحي فريد من نوعه من "السعودية من قبل السعوديين" وتوفير أعلى مستويات الجودة.

شركة مغامرات الصحراء للسياحة هي أول شركة من نوعها في إدارة الوجهات السياحية، ومقرها الرئيسي في دبي التي تعلن عن خططها لتوسيع نطاق العمل في المملكة العربية السعودية في مشروع مشترك مع شريكها الاستراتيجي مجموعة عجلان وإخوانه القابضة.

وتعد شركة مغامرات الصحراء للسياحة شريكًا مفضلًا للعديد من منظمي الرحلات السياحية في جميع أنحاء العالم؛ نظرًا لاستقرارها وتقديمها أجود وأفضل الخدمات، بالإضافة إلى 25 عامًا من الخبرة في إدارة الوجهات في الإمارات العربية المتحدة والأردن وعمان.

وتتكاتف الشركتان لتحقيق الطموح ببناء شركة رائدة في إدارة الوجهات السياحية في المملكة، التي ستقدم المنتجات السياحية المبتكرة، وأجود الخدمات والتجارب الفريدة للمسافرين.

فيما تعد شركة "عجلان وإخوانه" واحدة من أكبر تكتلات القطاع الخاص في الشرق الأوسط، مع شركات متنوعة في مجال النسيج والعقارات والصيانة والخدمات اللوجستية والترفيه. وتماشيًا مع برنامج رؤية 2030 شرعت المجموعة في تنفيذ برنامج تنويع كبير في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يشمل قطاعي السياحة والضيافة.