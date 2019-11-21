جوجل تطرح أدوات جديدة بـGoogle Earth لإنشاء قصصك

تمكّن من رسم العلامات الموضعية والخطوط والأشكال الخاصة بك

أعلنت "جوجل" عن أدوات جديدة في برنامج Google Earth، والتي تتيح لك إنشاء خريطة أو قصة حول الأماكن في جميع أنحاء العالم، وباستخدام هذه الأدوات الجديدة، ستتمكن من رسم العلامات الموضعية والخطوط والأشكال الخاصة بك، وحتى إرفاق نص مخصص وصور ومقاطع فيديو بالمواقع.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" بحسب موقع mspoweruser الأمريكي؛ فسيسمح لك Google Earth أيضًا بتنظيم قصتك في سرد وتعاون مع الآخرين، وبمجرد الانتهاء من إنشاء القصة، استخدم زر "Present" الجديد؛ لمشاركتها مع الآخرين، كما يمكن للجمهور الانتقال من مكان إلى آخر في سرد Google Earth المخصص الخاص بك.

وأصبحت أدوات الإنشاء متاحة الآن في Google Earth على الويب، ويمكن للمستخدمين عرض مشاريعهم على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية باستخدام أحدث إصدار من التطبيق على iOS وAndroid.