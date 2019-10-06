اليوم .. "الدفاع" تفتح باب القبول لـ "الوظائف العسكرية النسائية"

بدءاً من رتبة جندي حتى رقيب .. والتقديم إلكترونياً بشروط

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح الباب للقبول والتجنيد، اليوم، على الوظائف النسائية العسكرية، وبدء التقديم عبر البوابة الإلكترونية.

وقالت "الدفاع" في إعلانها، إن الوظائف التي بدأ التقديم عليها اعتباراً من اليوم الأحد، تبدأ من رتبة "جندي" حتى "رقيب"؛ داعيةً المتقدمات إلى الاطلاع على الشروط عبر "البوابة الإلكترونية"، التي قالت إنه يجب توافرها، قبل التقديم على الوظائف المطروحة.

وأوضحت الشروط الواجب توافرها في التقديم؛ لافتة إلى أنه لابد أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ؛ على أن تُستثنى من ذلك مَن نشأت مع والدها في أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.. وأن تكون المتقدمة حسنة السير والسمعة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف. ويجب أن تكون المتقدمة لائقة طبياً للخدمة العسكرية. وألا تكون المتقدمة موظفة في أيّ جهة حكومية.

وأضافت: يجب ألا يقل سن المتقدمة عن (21 سنة) ولا يزيد أيضاً على (40 سنة)، وأن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها؛ حيث يكون الحد الأدنى للطول (155 سم)، إضافة إلى كون المؤهل العلمي، لا يقل للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، إضافة إلى ضرورة ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

وتابعت في شروطها: يجب امتلاك المتقدمة هوية وطنية مستقلة. ولابد من اجتياز اختبارات القبول كافة. وأخيراً توافر المؤهلات اللازمة في المتقدمة ذات التخصص الفني التي تحدّدها اللائحة التنفيذية.