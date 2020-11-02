رئيس الصحة العالمية يضع نفسه في الحجر الصحي إثر مخالطته مصابًا بكورونا

أوضح أنه لا يشعر بأي أعراض

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مساء الأحد، أنه وضَع نفسه في الحجر الصحي، بعد اتصاله بشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19؛ لكنه أوضح أنه لا يشعر بأي أعراض.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر، أنه تم تحديد مخالطته لشخص أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19.