وليد بخاري: أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر لا يقبل المساس به

إجمالي ما تم ضبطه أكثر من 600 مليون حبة مخدرة خلال الـ6 سنوات الماضية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، أن أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر لا يقبل المساس.

وكان قد قال في وقت سابق: إن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها #لبنان من قِبَل مهربي المخدرات، بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية.

وأضاف حينها عبر حسابه في تويتر: الكميات التي يتم إحباط تهريبها، كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس #السعودية وحدها.