سعود الفغم يتوّج الفائزين في بطولة الخرج للسيارات اللاسلكية

أُقيمت على مضمار ملعب نادي الشعلة بمشاركة 65 ممارسًا للعبة

توّج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكُّم عن بعد "تحكم"، سعود الفغم؛ الفائزين في بطولة الخرج للسيارات اللاسلكية التي أقيمت أمس على مضمار ملعب نادي الشعلة بمشاركة 65 ممارسًا للعبة.

واشتملت منافسات البطولة على فئتي "الكهرباء، والبنزين"؛ إذ حقق المركز الأول في فئة "الكهرباء" سعود السليمان، وحلّ ثانيًا أحمد علوان، وفي المركز الثالث عبدالعزيز الأحمري. وفي فئة البنزين نال خالد الحمود المركز الأول، وحلّ ثانيًا فيصل الدخيل، وفي المركز الثالث عبدالمطلب الشملان.

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31 مارس 2019 - 24 رجب 1440 06:33 PM

أُقيمت على مضمار ملعب نادي الشعلة بمشاركة 65 ممارسًا للعبة

سعود الفغم يتوّج الفائزين في بطولة الخرج للسيارات اللاسلكية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توّج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكُّم عن بعد "تحكم"، سعود الفغم؛ الفائزين في بطولة الخرج للسيارات اللاسلكية التي أقيمت أمس على مضمار ملعب نادي الشعلة بمشاركة 65 ممارسًا للعبة.

واشتملت منافسات البطولة على فئتي "الكهرباء، والبنزين"؛ إذ حقق المركز الأول في فئة "الكهرباء" سعود السليمان، وحلّ ثانيًا أحمد علوان، وفي المركز الثالث عبدالعزيز الأحمري. وفي فئة البنزين نال خالد الحمود المركز الأول، وحلّ ثانيًا فيصل الدخيل، وفي المركز الثالث عبدالمطلب الشملان.

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