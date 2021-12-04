"التحالف": تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية وورشة لتصنيع الألغام بصنعاء

أكد اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تدمير منصة لإطلاق صواريخ باليستية وقتل عدد من الخبراء جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.



وأكدت قوات التحالف في السياق ذاته أنها تمكنت من تدمير ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المُسيَّرات في صنعاء، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات الوقائية كافة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.