السفير السعودي في الأرجنتين يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89

بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين، رياض بن سعود الخنيني؛ حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، بحضور عدد كبير من المسؤولين في الحكومة، ونواب البرلمان الأرجنتيني، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وكبار الشخصيات من الإعلاميين ورجال الأعمال.