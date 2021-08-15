"دلتا" يتفشى على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية

"صبيحات" يطالب بتلقّي اللقاح لكسر سلسلة الانتشار

كشف مسؤول ملف كورونا في الحكومة الفلسطينية الدكتور وسام صبيحات، اليوم "الأحد"، أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا يتفشّى بشدة في الأراضي الفلسطينية، وأن أكثر من 70 في المئة من الحالات المشخصة مصابة بالمتحور.

وأوضح "صبيحات" لإذاعة "صوت فلسطين" أن الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا قد تكون بدأت في كافة محافظات الوطن، رغم أن أرقام الإصابات لا تعكس الوضع الوبائي على حقيقته، بسبب عزوف بعض المواطنين عن إجراء الفحوصات.

وطالب المسؤول الفلسطيني بضرورة أخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس بكافة طفراته ولكسر سلسلة الانتشار.