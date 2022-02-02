بشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.. "أوباميانغ" يتعاقد مع برشلونة حتى 2025

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الدولي الجابوني "أوباميانغ" حتى نهاية يونيو 2025، مع إمكانية إنهاء مدة التعاقد في 30 يونيو 2023، وذلك بعدما تحرر اللاعب من عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي.



وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لعقد "أوميانغ" 100 مليون يورو.



ويحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد 35 نقطة.