زلزال بقوة 7.2 درجات بمقياس ريختر يضرب ساحل تشيلي

لم ترد أنباء رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة ساحل تشيلي.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 134 كيلومتراً غربي تالكا وعلى عمق 6.1 أميال، فيما لم ترد على الفور أنباء عن أية خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال.