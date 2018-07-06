"أصغوا أولاً".. شاهد فعالية "أمل جدة" في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

انطلقت في "النهضة النموذجي" وبتعاون جمعية مراكز الأحياء وتستمر 4 أيام

افتتح مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة، مساء أمس الخميس، فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2018م تحت شعار "أصغوا أولاً"، والذي يحث أولياء الأمور على الإصغاء إلى الأطفال والشباب لمساعدتهم على نمو صحي وآمن، وهي مبادرة علمية لزيادة دعم الوقاية من تعاطي المخدرات.

وتَضَمّنت الفعالية استعراضاً لأهداف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وأهمية توعية المجتمع بمخاطر إدمان المخدرات على الفرد والمجتمع، والتي من شأنها أن تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على الفرد والأسرة، كما استعرضت الفعاليةُ جهود إدارة التوعية الصحية بمجمع الأمل من خلال طباعة المنشورات التوعوية وإقامة المعارض والمحاضرات في المدارس والدوائر الحكومية؛ لإيصال الرسالة التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

يُذكر أن الفعالية انطلقت في مركز حي النهضة النموذجي بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء، وتستمر لمدة أربعة أيام وفي أربعة مراكز هي: مركز حي النهضة، ومركز حي الصفا، بالإضافة إلى مركزي حي المحمدية، وحي المنتزهات.