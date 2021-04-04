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ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة منها نحو 9 آلاف مخالفة في #الرياض

#الأمن_العام: رصدنا ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق

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أكد #الأمن_العام اليوم أنه رصد ارتفاعات في عدد المخالفات الاحترازية بالمناطق.

ونقلت "الإخبارية" عن الأمن العام قوله: مستمرون في متابعة ورصد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة؛ منها نحو 9 آلاف مخالفة في #الرياض.