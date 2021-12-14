"أمانة الرياض" تخصّص 389 نقطة للباعة الجائلين موزعة على 15 حياً بالعاصمة

حدّدت أبرز 8 اشتراطات لممارسة البيع الجائل بطريقة نظامية.. للمواطنين والمواطنات

خصّصت أمانة الرياض 389 نقطة للباعة الجائلين السعوديين فقط موزعة على 15 حياً بالعاصمة.

وبيّنت الأمانة بأن نقاط البيع موزعة على أحياء: الموسى 42 نقطة بيع، ومثلها بطويق، و40 نقطة بكل من الصحافة والعود، و38 بحي لبن، و32 للنظيم، و25 بكل من الحائر والعريجاء الغربي، و18 نقطة بكل من منفوحة والقادسية 1، و15 بالقادسية 2، والإسكان والجزيرة، و1 بكل من العزيزية والشفاء.

وحدّدت الأمانة وفق إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر أبرز 8 اشتراطات لممارسة البيع الجائل بطريقة نظامية، تمثلت في موافقة البلدية على ممارسة مهنة البيع الجائل، والالتزام بالأماكن والاشتراطات التي تحدّدها البلدية، ومنع بيع السلع المغشوشة والمقلّدة، مع اقتصار أساليب البيع على المركبات والأكشاك المؤقتة والبسطات، وممارسة البيع للبضائع المسموح بها من قِبل البلدية، والحصول على شهادة صحية تثبت خلو البائع من الأمراض المعدية، ومنع بيع كل ما هو محظور أو مخالف للشريعة الإسلامية، على أن يقتصر البيع على المواطنين والمواطنات فقط.