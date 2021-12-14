"أمير الشرقية" يبارك التعاون بين "إصلاح ذات البين" وجامعة الإمام عبدالرحمن

لتعزيز المشاركة المجتمعية وإحياء قيم التكافل والاستفادة من قدرات الجامعة بالتأهيل والتدريب

بارك أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وقّع الاتفاقية عن الجامعة رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، وعن اللجنة الشيخ عمر بن فيصل الدويش المشرف العام.

وأوضح الشيخ عمر الدويش، أن الاتفاقية تَضمنت التعاون المشترك على تعزيز المشاركة المجتمعية، وإحياء قيم التكافل الاجتماعي، والاستفادة من قدرات الجامعة في التأهيل والتدريب في مجالات عمل اللجنة لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها والتعاون المشترك لإعداد البحوث والدراسات التي تخدم الأهداف المشتركة، والعمل على نشر ثقافة التسامح بين الناس وفضل العفو والصفح وبذل مساعي الإصلاح في القضايا الخلافية التي تقع بين الناس بكافة صورها وبما يتفق مع الضوابط الشرعية وانسجامها مع القيم المحددة في النظام.

وأضاف الدويش: نسعى من خلال الاتفاقية لتوظيف الخبرات المشتركة في خدمة المجتمع وأبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية بما يلبي احتياجات مجتمع اليوم وأجيال الغد، والتعاون المشترك في تنفيذ البرامج المجتمعية ذات الصلة بتوجيه اللجنة.

ورفع "الدويش" شكره لأمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، على ما تلقاه اللجنة العليا وجميع اللجان العاملة في المنطقة الشرقية من دعم ومتابعة للإصلاح بين الناس وإحياء روح التسامح بين أفراد المجتمع.