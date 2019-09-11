"الخطيب": سنفتح أبواب المملكة لسائحي العالم خلال 90 يوماً من الآن

في كلمته أمام اجتماعات منظمة السياحة العالمية المنعقدة في روسيا

كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، أن المملكة سوف تفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماعات منظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة والعشرين التي تنعقد في مدينة سانت بطرس بورج في جمهورية روسيا في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر.

وقال "الخطيب"، إن المملكة تعتز وتفخر بكونها من أوائل الدول التي تعمل مع المنظمة في الدراسات الأولية لمشروع قياس السياحة المستدامة (MST).

واستطرد "الخطيب": "نعمل مع المنظمة على تطوير أدواتنا الإحصائية من خلال منهجية معرفة عدد الزوار ونشير إلى عضوية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في لجنة الإحصاءات السياحية وحساب السياحة".

وأعلن "الخطيب" عن التعاون مع المنظمة في إعداد إستراتيجية لتطوير رأس المال البشري في السياحة وإنشاء أكاديمية للسياحة، ووجهت المملكة الدعوة للمجلس التنفيذي للانعقاد في المملكة خلال العام 2020م.

وقدمت المملكة لتمويل التعاون بينها وبين المنظمة في هذه المشروعات ومشروعات أخرى نحو مليون وسبعمائة ألف دولار.

من جهته، أثنى الأمين العام للمنظمة زوراب بولوكاشيفيلي على الخطة الطموحة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وما تقوم به المملكة لتصبح في صدارة الوجهات السياحية العالمية.

وأقرت الجمعية العامة للمنظمة ترشيح لجنة الشرق الأوسط للمملكة لعضوية المجلس التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي، وتجديد عضويتها في لجنة الإحصاءات السياحية ولجنة البرامج والميزانية، كما انضمت إلى لجنة مراجعة طلبات عضوية الانتساب التابعة للمجلس التنفيذي.