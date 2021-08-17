تفعيل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" بالجهات الحكومية والمجمعات التجارية

دشّنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فعّل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"، والتي دشّنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حفظه الله.

وتأتي هذه البرامج لتحقيق الأهداف التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للدين والوطن.

وقد نشرت عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات عبر الشاشات الإلكترونية في الجهات الحكومية والمتنزهات والأسواق.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في بيان منهج الوسطية والاعتدال والتي قامت عليها المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هذه البرامج تحظى بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.