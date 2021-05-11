لمدة عامين.. "إنيستا" يمدّد تعاقده مع فيسل كوبي الياباني

الفائز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا و9 ألقاب مع برشلونة

مدّد لاعب وسط برشلونة السابق أندريس إنيستا، الثلاثاء، تعاقده مع ناديه الحالي فيسل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم لمدة عامين، مؤكداً رغبته في الاستمرار في العمل لرفع مستوى فريقه ليصبح الأفضل في آسيا.

واحتفل إنيستا الفائز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا بعيد ميلاده 37 اليوم الثلاثاء.

وكان إنيستا انضمّ إلى كوبي بناء على عقد لمدة ثلاثة أعوام في 2018 بعد مغادرته برشلونة الذي فاز معه بتسعة ألقاب للدوري الإسباني وبأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

ومنذ انضمام إنيستا إلى فيسل كوبي توّج الفريق بأول لقب في مسيرته، وكان في كأس الإمبراطور العام الماضي، كما تأهّل في 2020 لدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه الممتدّ على مدار 55 عامًا.