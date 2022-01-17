"القريع بني مالك" بميسان يسجل أعلى كمية أمطار بالمملكة بـ 41.8 ملم

خلال ما سجلته محطات الرصد المناخي في 89 محطة خلال 24 ساعة

سجل مركز القريع بني مالك، في محافظة ميسان التابعة لمنطقة مكة المكرمة، أعلى كمية أمطار وذلك من خلال ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي في 89 محطة بالمملكة، ابتداءً من الساعة 9 صباح يوم السبت 15 / 01/ 2022م حتى الساعة 9 صباح يوم أمس الأحد 16 / 01/ 2022م.

وتفصيلاً، جاءت نشرة الأمطار اليومية من خلال كميتها وفق ما أعلنته وزارة البيئة والمياه على حسابها في تويتر، كالتالي: مطار الملك خالد 13.4 ، الثمامة الرياض 11.6 ، حي الملك عبدالله الرياض 10.4 ، حي النموذجية الرياض 8.0 ، بنبان الرياض 7.9ملم ، خشم العان الرياض 7.2 ملم ، حي النظيم الرياض 7.2 ملم ، حي الملز الرياض 5.2 ملم ، حي المصانع الرياض 5.0 ملم ، مدينة الرياض 5.0 ملم ، حي الزهراء الرياض 4.8 ملم ، الصناعية الجديدة الرياض 2.4 ملم، حي عريض الرياض 1.0 ملم، حي اليمامة الرياض 0.6 ملم، الجبيلة الدرعية 11.8 ملم ، سدوس الدرعية 10.0 ملم ، حريملاء 8.0 ملم ، ملهم - ثادق 7.2 ملم ، حوطة بني تميم 5.0 ملم ، الحريق 4.5 ملم ، الدوادمي 3.3 ملم، الحفيرة الدوادمي 1.6 ملم، نفي الدوادمي 1.1 ملم ، عرجاء الدوادمي 0.8 ملم ، ضرما 3.2 ملم ، السيباني ضرما 1.7 ملم ، الدلم 2.8 ملم، مرات 1.4ملم ، الرين 1.2 ملم ، شقراء 1.0ملم ، الأحمر الأفلاج 0.8 ملم، الأفلاج 0.6 ملم ، الخرج 0.6 ملم.

مكة المكرمة

مركز القريع بني مالك - ميسان 41.8 ملم ، بني سعد – ميسان 30.2 ملم ، الرايم - العرضيات 19.2ملم ، العرضية الشمالية - العرضيات 11.6 ملم ، العرضية الجنوبية - العرضيات 2.8 ملم ، العرضيات 2.2ملم ، ثول - جدة 11.4ملم ، الشفا - الطائف 8.8 ملم ، الهدا- الطائف 2.0 ملم ، طريق الكر - الطائف 1.2 ملم ، قيا الطائف1.1 ملم ، المرقبان - اضم 6.6 ملم ، اضم 5.8 ملم ، بني يزيد - الليث 4.2 ملم ، الخفج - الليث 3.2 ملم، الوسقة الليث 3.0 ملم، جذم - الليث 1.8 ملم، سد الليث 1.0ملم ، يلملم الليث 0.6 ملم، العفيرية - رنية1.0ملم، وادي نعمان - مكة 1.0ملم، القوز القنفذة 0.6ملم.

المدينة المنورة

الملبنة - وادي الفرع 20.0 ملم ، الأكحل - وادي الفرع 1.4ملم .

الشرقية

بقيق 20.8 ملم ، الخبر 18.2 ملم ، يبرين – الأحساء 10.1ملم ، الطرف - الأحساء 9.7 ملم ، الأحساء 6.6 ملم ، عريعرة - الأحساء 2.9 ملم ، حرض – الأحساء 1.6ملم ، رأس تنورة3.6 ملم، مطار الدمام 2.2 ملم البطحاء - العديد 1.2ملم.

عسير

‎البشائر – بلقرن 10.8ملم، عفراء - بلقرن 7.2 ملم ، بني عمرو النماص 3.8 ملم، الفرعة الشمالية النماص 1.4ملم شعب أحمد- المجاردة 0.6ملم .

الباحة

الباحة 37.2 ملم ، حصن الحبس قلوة 16.4ملم ، قلوة 5.0 ملم ، وادي دوفة - قلوة 4.0 ملم ، المندق 16.0 ملم ، بلجرشي 15.4 ملم، الأجاعدة - بلجرشي 13.0ملم ، وادي خيطان - بلجرشي10.0 ملم ، صخوان بلجرشي 2.0 ملم ، جرداء بني علي - الحجرة 13.4 ملم ، الجرين-الحجرة 1.6ملم ، المخواة 10.0 ملم ، ناوان- المخواة 1.4ملم ، كرا الحائط-العقيق 8.0 ملم، العقيق 3.8 ملم ، غامد الزناد- فرعة غامد الزناد 2.8 ملم.