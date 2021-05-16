"الصحة": تسجيل 825 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1028 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 16 مايو 2021، تسجيل 825 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 433094 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1028 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 417,787 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7162 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8145 والحالات الحرجة 1376 حالة.