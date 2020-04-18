تعرف على آخر أرقام كورونا في لبنان وتونس والمغرب

عدد المتعافين حول العالم وصل إلى أكثر من 578 ألف حالة

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مسجلًا وفق آخر الإحصائيات؛ 2,261,037 حالة إصابة حول العالم، والمتعافون 578,964 حالة، فيما سجل عدد الوفيات 154,726 حالة.



وفي السطور التالية نستعرض تطورات الفيروس في 3 دول عربية أعلنت مستجداتها قبل قليل.



لبنان

أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن فيروس "كورونا"، وجاء فيه أنه تمَّ "تسجيل 4 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بين المقيمين، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 672 حالة".



وأشارت في التقرير إلى أن "العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 حالة".



المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2670 حالة.



وأضافت أنه تم تسجيل حالتَيْ وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 137، فيما وصل عدد المتعافين إلى 298 حالة.



ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل/ نيسان، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم، كما سارع إلى إغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.



تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، اقتراب أعداد الإصابة بفيروس كورونا من حاجز الألف إصابة، كاشفة عن رصد 42 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 864.



وأمس قرّر الرئيس التونسي قيس بن سعيد، تمديد فترة الإغلاق في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة التونسية في وقت سابق، عن تسجيل حالتَيْ وفاة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 37 حالة.