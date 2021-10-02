في بيان للخارجية.. مصر تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي محافظة أحد المسارحة

أكدت وقوفها بجانب السعودية في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الآثمة

دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات محاولة ميليشيا الحوثي استهداف أحياء سكنية بمحافظة أحد المسارحة باستخدام طائرة مفخخة دون طيار، مما أسفر عن تضرر عدد من المنازل والممتلكات المدنية جراء اعتراض الطائرة.



وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، وقوف جهمورية مصر العربية بجانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الآثمة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار بالمنطقة، معربة عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها .