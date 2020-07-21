مصر تسجِّل 627 إصابة جديدة بـ"كورونا" و50 وفاة

"مجاهد": إجمالي الإصابات بلغ 88402 والوفيات 4352 حالة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين أنها سجلت 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و50 حالة وفاة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 28924 شخصًا، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 88402 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 4352 حالة وفاة.