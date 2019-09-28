"تعليم وادي الدواسر" تكرِّم قائدًا كشفيًّا بعد منحه قلادة الكشاف العربي

"الدوسري" حصل على القلادة بالمؤتمر الكشفي الـ29 بشرم الشيخ

كرمت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر القائد الكشفي مبارك بن عوض الدوسري بمناسبة منحه قلادة الكشاف العربي، وذلك في الحفل الذي أقامته الإدارة أمس الأول الخميس بقصر الثقافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور محافظ وادي الدواسر بالنيابة، الدكتور أحمد بن سعيد العلم، وعدد من مسؤولي الجهات الرسمية والأهلية بالمحافظة.

وقد منحت المنظمة الكشفية العربية الدوسري تلك القلادة أول شهر سبتمبر الحالي خلال انعقاد المؤتمر الكشفي العربي الـ29 في شرم الشيخ.

وحصل "الدوسري" على القلادة التي تعتبر أعلى مراحل التكريم الكشفي العربي لما كان له من دور بارز في المؤتمرات الكشفية العربية من حيث تقديم البحوث التي لها أثر في خدمة الحركة الكشفية العربية، والنهوض بها، ودور استثنائي في اللجان الكشفية، والمشاركات الدولية.

وحصل "الدوسري" على العديد من الأوسمة الكشفية، من أبرزها وسام الخدمة العامة عام 1994، ووسام تأسيس رابطة الرواد عام 1999، ونوط التميز في العلاقات والإعلام عام 2007، ووسام الصداقة الأمريكي عام 2004، ووسام القيادة الفضي عام 2008، وقلادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009، ووسام الهدهد للتميز عام 2013، ونوط الحج من وزارة الداخلية عام 2015.

وسبق أن مُنحت القلادة لعدد من الشخصيات الكشفية السعودية منذ إقرارها في المؤتمر الكشفي العربي السابع الذي استضافته ليبيا عام 1966م، هم: عبدالرحمن التونسي، وعباس حداوي، والدكتور عبدالله نصيف، وحسين جوادي، ويوسف الجمعان، والدكتور محمد الرشيد، وسعد الصفيان، والدكتور خالد السليمان، والدكتور عبدالله الفهد، والدكتور مقرن المقرن، ومحمد الوهيبي.