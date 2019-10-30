ساعة النشاط .. "طلاب مكة" على موعد مع نظافة المساجد وزيارة المرضى

ضمن الخطة الزمنية لإدارة نشاط الطلاب للفصل الدراسي الأول الحالي

تعكف الإدارة التعليمية بمكة المكرّمة، على تنفيذ برنامجيْن لطلابها: زيارة المرضى بالمستشفيات، ونظافة المساجد، في إطار الخطة الزمنية لإدارة نشاط الطلاب للفصل الدراسي الأول الحالي.

تفصيلاً؛ تضمن خطابان منفصلان أصدرهما مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين بمكة المكرّمة: الأول، إلى جميع مكاتب التعليم والمدارس الثانوية الحكومية والأهلية (بنين)، بالعمل على ترشيح عشرة طلاب من كل مدرسة يرافقهم رائد النشاط بالمدرسة؛ للقيام بزيارة المرضى بالمستشفيات المجاورة بعد التنسيق معها ومخاطبتها رسمياً، وتخصيص زيارة مرضى قسم العظام -حوادث السيارات- مع الحرص على أخذ موافقة أولياء الأمور قبل التنفيذ.

والآخر، تنفيذ مبادرة مشروع نظافة المساجد واستغلال ساعة النشاط في تفعيل المبادرة، على أن يلتزم الطلاب المشاركون بآداب المسجد والتحلي بالأخلاق الفاضلة، انطلاقاً من الدور الكبير تجاه بيوت الله ابتغاء الأجر من المولى -سبحانه- وتعميقاً لحُب المسجد، والعمل التطوعي في نفوس الطلاب.