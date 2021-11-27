سلطنة عمان تعلق دخول القادمين من 7 دول بينها جنوب أفريقيا بسبب "أوميكرون"

بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا

قالت وكالة الأنباء العمانية السبت: إن سلطنة عمان قررت تعليق دخول القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق، ابتداء من 28 نوفمبر بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا رُصدت في جنوب أفريقيا "أوميكرون".

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية: تم تعليق دخول القادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول السبع المذكورة خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، حتى إشعار آخر.

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27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 11:11 AM

بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا

سلطنة عمان تعلق دخول القادمين من 7 دول بينها جنوب أفريقيا بسبب "أوميكرون"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت وكالة الأنباء العمانية السبت: إن سلطنة عمان قررت تعليق دخول القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق، ابتداء من 28 نوفمبر بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا رُصدت في جنوب أفريقيا "أوميكرون".

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية: تم تعليق دخول القادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول السبع المذكورة خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، حتى إشعار آخر.

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