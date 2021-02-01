"إنسان الأفلاج" تودِع 500 ألف ريال في حسابات مستفيديها

لشهر فبراير.. وشملت 985 مستفيداً

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام فرع الأفلاج، إيداع أكثر من 500 ألف ريال في حسابات أسر المستفيدين لشهر فبراير من عام 2021 م، استفاد منه 985 مستفيداً.

وقالت الجمعية: إن الإيداع تضمّن سداد 295350 ريال نقدي وكساء وغذاء، و45250 ريالاً إيجارات، و179223 ريالاً خدمات أخرى.

وشكر مدير الجمعية، ناجي بن حمدان الرميح، جميع من بذل وقدم وأسهم في دعم هذه الفئة الغالية، سائلاً المولى -عز وجل- لهم التوفيق والسداد، وأن يخلف عليهم خيراً.